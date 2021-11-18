АБУ-ДАБИ, 18 ноя — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты хотят купить большое количество российских автомобилей Aurus, вопрос сейчас обсуждается, рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, рассказывая об итогах заседания межправкомисисии двух стран. Мантуров рассказал о ситуации на российском авторынке

"Во-первых, уже коллеги сейчас размещают большой заказ, я не могу сказать количество машин, это в процессе обсуждения и в какой конкретно версии — скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной", — рассказал Мантуров.

Министр уточнил, что "один лимузин уже эксплуатируется".

"Недавно премьер-министра Казахстана встречали на нашем бронированном лимузине Aurus. Я слышал даже, что были обсуждения о заказе Казахстаном. Конкретно сколько и кто будет заказывать, у меня финальной информации не было", — добавил глава Минпромторга.

Российский министр отметил, что досборка люксовых российских автомобилей Aurus в ОАЭ, вероятнее всего, возможна со стартом производства внедорожников этой марки, рассказал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли

"Я думаю, это (досборка в ОАЭ — ред.), возможно, когда мы запустим производство внедорожников, потому что внедорожники крайне востребованы именно в регионе Азии и Ближнего Востока", — рассказал Мантуров.

"Начнём с центра кастомизации — он может быть под Aurus, помимо шоурума. Центр кастомизации может под Senat, под Komendant и под лимузин может быть. Мы обсуждали такое и коллеги на индустриальном уровне такие моменты обсуждают", — добавил министр.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Мантуров также отметил, что вопрос о возможном стратегическом сотрудничестве фонда обороны, безопасности и развития Tawazun из ОАЭ и российского автомобильного гиганта "Камаз" обсуждался на межправкомиссии РФ и ОАЭ.

"Сотрудничество мы обсудили по "Камазу", которое, например, может перерасти в стратегическое сотрудничество. Что это будет — СП или капитал, жизнь покажет. Речь идет о (фонде обороны, безопасности и развития — ред.) Tawazun, именно индустриальном партнере", — сказал Мантуров. Мантуров рассказал о закрытии кафе и ресторанов после введения QR-кодов

"Tawazun — компания, которая не занимается портфельными инвестициями, а входит в те или иные проекты индустриального сотрудничества", — подчеркнул министр.

Мантуров добавил, что "по мере развития индустриального потенциала и стремления к развитию высоких технологий у Эмиратов поступательно появляется стремление к разным такого рода проектам".

"(Вход Tawazun — ред.) в капитал ли — вы же знаете, что в "Камазе", например, есть 17% у Daimler — может быть, но тогда это, скорее, портфельная инвестиция. Скорее всего, наверно, СП по каким-то направлениям", — заключил министр.

Ранее стало известно, что Tawazun выкупил 50% конструкторского бюро "Вертолетов России" — "ВР-Технологии".