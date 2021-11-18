МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в октябре подскочили в годовом выражении в 2,5 раза — в регионе было зарегистрировано 111 автомобилей, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Мантуров рассказал о перспективах сотрудничества с ОАЭ по автопрому

В то же время в январе-октябре 2021 года продажи Lada в ЕС снизились на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 266 штук.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.

Продажи новых легковых автомобилей в ЕС с января по октябрь выросли на 2,2%, до 8,192 миллиона, но в октябре в годовом выражении отмечено заметное снижение — на 30,3%, до 665 тысяч машин, и это стало самым слабым показателем за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные АСЕА.

В том числе в Германии показатель продаж октября упал на 34,9%, во Франции — на 30,7%, в Италии — на 35,7%, в Испании — на 20,5%.

В то же время основные рынки продемонстрировали в январе-октябре в основном рост: Франция — на 3,1%, Италия — на 12,7%, Испания — на 5,6%, хотя на крупнейшем рынке, в Германии, продажи сократились на 5,2%.

В частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Stellantis (бывших Fiat и PSA) за первые десять месяцев года выросли в годовом выражении на 3,1%, Volkswagen Group — на 2%, группы Renault — снизились на 9,6%. В октябре же продажи Stellantis упали на 33% в годовом исчислении, Volkswagen Group — на 44%, группы Renault — на 31,7%.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.