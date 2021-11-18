МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Штраф от сотрудников Госавтоинспекции можно получить из-за проблем с фарами, за усиленные бамперы или слишком большие колеса, предупреждает издание Autonews. Чтобы этого не случилось, необходимые водителю улучшения нужно узаконить в специальной лаборатории.

Все неисправности и нарушения, с которыми запрещено выезжать на дорогу, перечислены в Техническом регламенте таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Помимо этого, список к автомобилю есть и в ПДД. В России сейчас с такими проблемами пройти техосмотр автомобиля не получится, предупреждают специалисты.

При этом водителя могут оштрафовать и просто на дороге. Издание составило список частных нарушений, на которые водители закрывают глаза и рискуют получить постановление при встрече с инспектором ГИБДД.

Первое — негорящие фары. Это частая проблема, сотрудник ГИБДД может выписать штраф 500 рублей. Предупреждение инспектор сделает только если водителю удастся убедить его, что неисправность возникла недавно и автомобилист уже следует на автосервис, чтобы починить фару.

Нестандартный цвет фар и фонарей- также под запретом. Здесь водителя могут могут лишить прав на срок 6-12 месяцев. Сомнительные приборы при этом скрутят и конфискуют, добавляет издание.

Оборудование для бездорожья стоит в ГИБДД на особом счету. Для выявления таких машин даже придумали отдельное мероприятие — "Джиппинг".

Вне закона:

усиленные бамперы;

шноркели;

дополнительные пороги;

дополнительные элементы освещения;

LED-ходовые огни;

конструкции, выступающих вперед, относительно бампера;

лебедки;

тягово-сцепные устройства — фаркопы;

установка шин увеличенного размера, несоответствующего модели транспортного средства;

измененные элементы конструкции подвески.

Установку этого допоборудования нужно узаконить в специализированной лаборатории и не узаконить изменения в ГИБДД, автомобилистов ждет штраф 500 рублей за каждое нарушение согласно ч.1 ст. 12.5 КоАП.

Установка нестандартных колпачков на колесах вряд ли вызовет вопросы со стороны инспекторов ГИБДД. Но есть исключения: установка острых и выступающих колпачков, которые опасны для окружающих. Водителю грозит штраф 500 рублей.

Неработающие "дворники" или проблемы со стеклоочистителями — это также нарушение норм ст. 12.5 КоАП и автомобилиста оштрафуют.

Дополнительные динамики, сабвуферы и усилители в автомобиле — еще один повод для ГИБДД оформить штраф.