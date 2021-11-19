МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Похитители деталей автомобилей в 2021 году больше всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса; при этом наибольшая компенсация была выплачена в Москве за украденные фары Porsche Cayenne – почти полмиллиона рублей, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие". Большинство россиян предпочитают автомобили с "автоматом"

"Более четверти случаев (26%) пришлось на Mercedes-Benz, почти каждый десятый из них (9%) был связан с кражей эмблемы машины. Треть злоумышленников интересовали зеркала, 12% – колеса, остальных – антенны, фары, видеорегистраторы, датчик экстренного торможения, ручки дверей, дворники, камеры заднего вида и другие детали и предметы", — поделились данными они.

"В отдельных случаях противоправные действия третьих лиц – это ущерб во время похищения предметов в самой машине. Так, воры наносили повреждения транспортным средствам, когда брали оттуда чужие ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки", — добавляют эксперты.

В "Согласии" отмечают, что за ущерб BMW выплаты произведены в 16% случаев, Toyota – 12%, Kia – 9%. Случаи с Volkswagen, Renault, Land Rover – это 7%, 4% и 3% соответственно, с другими авто в целом (Audi, Infiniti, Nissan и остальными) – 23%.

"В первую десятку страховых событий, в результате которых владельцы получили возмещение на самые крупные суммы, вошли случаи в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге. Наибольшая компенсация выплачена за хищение фар Porsche Cayenne в Москве (Северное Чертаново) – 435 тысяч рублей", — отметили в компании.

В Екатеринбурге злоумышленники сняли колеса с Nissan X-Trail (компенсация составила 400,4 тысячи рублей), в городах Ревда и Екатеринбург – те же детали с Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 (выплаты — 315,7 тысячи рублей и 300,1 тысячи рублей соответственно). В одном из сел Белоярского района Свердловской области пропали колеса Kia Optima (206,3 тысячи рублей), а в Лосиноостровском районе Москвы – зеркала Lexus NX (200,7 тысячи рублей).