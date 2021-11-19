МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентств S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по кредитному рейтингу General Motors на уровне "ВВВ" до стабильного с негативного, говорится в релизе агентства. S&P улучшило прогноз по рейтингу Ford Motor

"Прогноз General Motors Co. изменен на "стабильный" с "негативного", что связано со стабильной прибылью и улучшенными перспективами движения денежных средств", — говорится в сообщении.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что высокая прибыльность портфеля грузовых автомобилей компании в Северной Америке (маржа EBIT приближается к 10%), постоянные усилия по сокращению затрат и денежные дивиденды от ее совместных предприятий в Китае, вероятно, позволят компании поддерживать свободный операционный денежный поток (FOCF) к долгу в диапазоне 15% —25% в течение следующих двух лет.

Агентство также отмечает, что к другим факторам, поддерживающим прогноз, относится достижение GM экономии на преобразовании в 4,5 миллиарда долларов, а также солидный ассортимент продукции, в том числе несколько новых предложений по сегментам и регионам, которые, вероятно, поддержат цены.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).