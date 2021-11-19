МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Больше половины продаваемых на российском рынке новых автомобилей оснащены автоматическими коробками передач (АКП), и повлиять на этот тренд не смог даже стремительный рост цен, когда зачастую автопроизводители переписывают прайс-листы практически каждый месяц. Autonews составил топ-5 самых недорогих машин на российском рынке с "автоматом". За стоп-линию. Как получают и обжалуют штрафы

Отмечается, что стоимость автомобилей с автоматической коробкой традиционно существенно выше аналогов с "механикой". Однако спрос на авто с АКП вряд ли снизится, как и стремление потенциальных клиентов найти машину по более низким ценам.

Издание отмечает, что цены приводятся без учета навязанного дилерского оборудования.

Первое место у автомобиля "Автоваза" (как и первая тройка в целом) Lada Granta цена на эту модель начинается от 724 500 рублей. Это первый российский серийный автомобиль, получивший "автомат". С тех пор звание самое дешевой машины с такой коробкой передач на нашем рынке не менялось. Сейчас приобрести машину, которая не так давно пережила серьезное обновление, с четырехступенчатым «автоматом» японской фирмы Jatco и 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 98 л.с. можно минимум за 773 500 рублей, отмечает издание.

Второе место у Lada XRay — ценник начинается с отметки в 864 900 рублей. Хэтчбек весной обзавелся модернизированной роботизированной коробкой передач. Новая трансмиссия сочетается с 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 106 лошадиных сил.

Lada Vesta на третьемместе, цена начинается от 913 900 рублей. Из-за дефицита Granta эта модель прочно обосновалась на первом месте в рейтинге самых продаваемых автомобилей России, а цены вплотную приблизились к психологической отметке в миллион рублей.

Четвертое место у Renault Logan, от 926 000 рублей. Купить седан французского бренда с четырехдиапазонным "автоматом" в России сейчас можно минимум за 926 000 рублей. Под капотом переднеприводной машины установлен 106-сильный агрегат объемом 1,6 литра.

Автомобиль корейского брена Hyundai Solaris замыкает топ-5, а его ценник перевешивает за миллион — от 1 041 000 рублей.

Корейский седан Hyundai Solaris уже больше десяти лет присутствует на нашем рынке и локализован на заводе под Санкт-Петербургом. Такой седан в комплектации Active Plus с 1,4-литровым мотором мощностью в 100 л.с. оборудовали системой контроля давления в шинах и функцией помощи при старте на подъеме. По умолчанию седан в такой версии получил поддержку MP3, сигнализацию и Bluetooth.