МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Общее количество легковых автомобилей в России к 2021 году достигло 45 миллионов, при этом почти 60% из них старше десяти лет, следует из проекта Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. Водителям рассказали, чего нельзя делать с автомобилем в морозы

"Количество легковых автомобилей в Российской Федерации – 45 млн. единиц со средним возрастом 13,9 лет, 59 процентов парка старше 10 лет", — говорится в тексте.

В документе также отмечается, что российский автопарк "легковушек" растет стремительно. Так, за последние десять лет (c 2010 по 2020 годы) он увеличился на 30,8%. Автомобилизация выросла с 240 до 307 машин на 1000 человек.

Автопарк грузовых автомобилей (включая пикапы и легковые фургоны) в стране к 2021 году составил 6,56 миллиона. "Средний возраст парка грузовых автомобилей – 17,7 года, 53 процента парка грузовых автомобилей старше 15 лет", — уточняется в проекте стратегии.

На форуме "Транспорт России" в середине ноября представитель Минтранса заявил, что министерство рассчитывает на утверждение Транспортной стратегии правительством до конца месяца.