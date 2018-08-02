МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Сбербанк разработал и представил воплощение собственного искусственного интеллекта — робота "Нику", который отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции, сообщил РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

"Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием "Ника", который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Это, по сути, робот, способный поддерживать диалог с собеседником и демонстрировать различные эмоции в зависимости от ситуации", — сказал он.

Аватар – это так называемый робот присутствия, который "синхронизирован" с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.

"За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов – iPavlov. Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение – аватар, который будет надежным другом и помощником человека", — добавил Ефимов.

Соглашение о развитии проекта iPavlov, который предусматривает создание системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке, Сбербанк и Московский физико-технический институт подписали в прошлом году. Результатом проекта iPavlov станут новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу Сбербанка и выведут обслуживание клиентов на новый уровень, пояснил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

Лаборатория робототехники Сбербанка начала работу в 2017 году. Ее основная задача – исследование новых технологий, пилотирование и запуск технических новинок для головной компании. В настоящее время приоритетными для лаборатории являются следующие направления: промышленная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа МИА "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.