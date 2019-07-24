СОЧИ, 24 июл /ПРАЙМ/. Застройщики в Краснодарском крае заключили с банками 28 договоров по эскроу-счетам, 77 соглашений находятся на рассмотрении для возведения по новым правилам девяти миллионов квадратных метров жилья, сообщает администрация Краснодарского края.

По данным властей, в течение 2-2,5 лет регион полностью перейдет на систему работы по эскроу-счетам, что позволит избежать появления обманутых дольщиков.

"Сейчас в крае выдавать кредиты застройщикам уполномочены 37 банков. В регионе застройщики заключили с банками 28 договоров по эскроу-счетам, еще 77 заявок находятся на рассмотрении. Таким образом, на Кубани девять миллионов квадратных метров жилья строится или начнет строиться в ближайшее время по новым условиям", — говорится в сообщении.

Власти уверены, что несмотря на новые условия, маленькие компании смогут конкурировать с маститыми организациями. При этом, по словам застройщиков, переход на эскроу-счета не отразится на стоимости квартир, так как на это влияют другие критерии – рост цен на строительные материалы, расположение микрорайона, класс возводимого дома.

С 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Но для ряда проектов сделаны исключения – застройщики смогут работать по старой схеме. Согласно утвержденным правительством России критериям, для достройки после 1 июля без перехода на новую схему финансирования с применением эскроу-счетов в общем случае степень готовности объекта должна составлять не менее 30%, и в нем должно быть продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей.