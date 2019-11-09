МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Искусственный интеллект в Сбербанке уже в настоящее время принимает решения о выдаче кредитов физлицам в 99% случаев, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Искусственный интеллект "подъедает" меня каждый день. Если раньше я проводил минимум один день в неделю в финансовых решениях и подписывал всяческие решения, то сегодня у нас 99% решений по физическим лицам и 35% — по юридическим лицам принимаются без нашего участия вообще. Искусственный интеллект принимает эти решения", — сказал он, выступая на конференции Artificial Intelligence Journey.

"И у нас стоит задача к 2022 году — 70% по юридическим лицам", — добавил Греф.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в сентябре рассказал РИА Новости, что к концу 2020 года в Сбербанке искусственный интеллект будет принимать 100% решений о выдаче кредитов физлицам.