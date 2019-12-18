ВЛАДИВОСТОК, 18 дек /ПРАЙМ/. Свыше 1 тысяч заявок подано в банки-участники программы "Дальневосточная ипотека" с момента ее старта, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В начале декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%, в рамках программы планируется выдать кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей, это около 147 тысяч кредитов.

"На данный момент в банки, участвующие в программе, подано более 1000 заявок. Ожидается, что до конца декабря будет опубликован дополненный перечень банков-участников программ", — говорится в сообщении.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает организационную и информационную поддержку россиянам в получении ипотечных кредитов.

Инициатором программы льготной ипотеки для молодой семьи и получателей земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" по рекордно низкой ставке 2% годовых был президент РФ Владимир Путин, который заявил об этом 5 сентября на Восточном экономическом форуме и поручил правительству обеспечить запуск программы до 15 декабря.