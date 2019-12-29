МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российские банки в уходящем году активно развивали сети банкоматов: внедряли новые технологии и пытались максимально упростить клиентам процесс их использования, рассказали агентству "Прайм" в кредитных организациях.

Они в текущем году повсеместно внедряли в банкоматы возможность бесконтактного обслуживания. Так, ВТБ, имеющий сеть в 15,5 тысячи банкоматов, в 2019 году начал устанавливать на устройства NFC-модули в 2020 году продолжит эту работу. Альфа-банк, Промсвязьбанк и "Открытие" уже успели довести долю поддерживающих "бесконтакт" машин до 56%, почти 50% и 25%. Более 70% устройств Райффайзенбанка до конца первого квартала 2020 года будут поддерживать бесконтактную функцию, сообщили в кредитной организации.

"Русский стандарт" в 2019 году уже закончил оснащение собственной сети бесконтактными банкоматами, добавив, что такие устройства наибольшей популярностью пользуются в Москве, Петербурге и Казани. Кроме того, кредитная организация задумалась о предоставлении клиентам возможности использовать биометрию при совершении операций в банкоматах. В свою очередь "Почта банк" в этом году успел только провести подготовку к запуску технологии, делать это будет уже в 2020 году. При этом в кредитной организации отметили, что в уходящем году добавили в банкомат сервис оплаты по QR-кодам, например, штрафов и услуг ЖКХ.

В "Тинькофф" заявили, что все его банкоматы всегда были бесконтактными, а в 2019 году банк активно развивал снятие денег по QR-коду без карты. Также устройства перестали печатать чеки — при необходимости их можно получать сразу на телефон. Наконец, в конце года кредитная организация представила разработанный при ее участии полностью цифровой банкомат – без клавиатуры и выдачи чеков — более 20 таких машин появится в Москве и Петербурге уже в ближайшее время, обещают в банке.

Самая большая сеть банкоматов в РФ принадлежит Сбербанку — она насчитывает 77 тысяч машин, 95% из которых уже поддерживает NFC-технологию. Банк в 2019 году персонализировал главное меню своих банкоматов — теперь клиенты сразу видят свои стандартные операции. В устройствах самообслуживания также появилась возможность распечатать чек по любой операции, совершенной в онлайн-банке. Кроме того, для забывчивых россиян банк представил сразу две функции: смс-информирование об оставленной в банкомате карте и автоматическое зачисление на карту забытых в банкомате денежных средств.

Наконец, вышеупомянутые банки в текущем году внедряли в сеть банкоматы-ресайклеры, которые позволяют использовать внесенные клиентами средства для выдачи наличных. Так, например, на данной технологии работают все банкоматы "Почта банка" и "Тинькофф", 60% машин у "Открытия", 40% — у Сбербанка и Альфа-банка, почти четверть сети у ВТБ. При этом большинство кредитных организаций будет наращивать число таких устройств.