МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве совладельца сети кинотеатров "Люксор" Евгения Ленского после того, как он погасил долг перед своим единственным кредитором — МТС-банком, следует из опубликованной резолютивной части определения суда.

"Должником представлены доказательства погашения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов", — говорится в судебном акте. Другие подробности пока не приводятся.

Из сообщения в Едином реестре сведений о банкротстве следует, что в июне на открытых торгах была реализована принадлежавшая Ленскому квартира площадью более 173 квадратных метров на улице Льва Толстого в Москве. Победитель аукциона Дмитрий Черемухин заплатил за нее более 121 миллиона рублей при стартовой цене 97 миллионов.

Первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в отношении Ленского в октябре 2018 года по заявлению МТС-банка, входящего в топ-50 в России. В апреле Ленский был признан банкротом. Всего за время процедур банкротства суд включил в реестр три требования МТС-банка на общую сумму более 133 миллионов рублей. Хотел включиться в реестр и латвийский "Риетуму банк" с требованием почти на два миллиарда рублей, но позже он отказался от своего намерения.

Ленский выступил одним из поручителей по кредиту, выданному МТС-банком в 2012 году компании "Кинолюкс". В 2016 году заемщик перестал исполнять обязательства по договору, банк обратился в суд, и в ноябре того же года Савеловский суд утвердил мировое соглашение между банком, заемщиком и его поручителями. Обязательства должников были обеспечены залогом той самой квартиры на улице Льва Толстого.

Однако и в дальнейшем должники нарушали условия соглашения, в связи с чем банк в 2018 году получил исполнительные листы на принудительное взыскание долга, а затем потребовал банкротства должников. Арбитражный суд Москвы признал банкротами и Ленского, и второго совладельца киносети "Люксор" Игоря Добровольского, и "Кинолюкс", и еще двух поручителей заемщика — "Люксор Дистрибьюшн" и "Синемаменеджмент".

Киносеть "Люксор" присутствует на рынке с 1996 года. Ранее сайт компании сообщал о 23 принадлежавших ей кинотеатрах, семь из которых работали в Москве. Сейчас на сайте говорится о четырех кинокомплексах — в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Рязани и Воронеже.