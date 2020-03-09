Рубль на международном валютном рынке обвалился вслед за нефтью: доллар по 72, евро по 82
МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-ного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года)
Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро по 82,1.
На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись.
https://1prime.ru/banks/20200309/831039622.html