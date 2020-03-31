МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило прогноз по рейтингу Евразийского банка развития (ЕАБР) со стабильного до негативного, долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги подтверждены на уровне "BBB/A-2", говорится в сообщении ЕАБР.

Подтвержден рейтинг банка и по национальной шкале — "kzAAA". "Как отмечают в агентстве, прогноз обусловлен продолжающимся быстрым ростом портфеля банка и волатильностью мировой экономики, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и резким снижением цен на нефть", — говорится в сообщении.

"После того, как инвестиционный портфель ЕАБР значительно вырос, на 47%, в 2018 году, он увеличился еще на 27%, составив 4,3 миллиарда долларов по состоянию на конец 2019 года (3,4 миллиарда долларов в конце 2018 года). Это было связано, главным образом, с вложениями в новые крупные инфраструктурные проекты. Мы прогнозировали увеличение инвестиционного портфеля ЕАБР, однако его рост стал более значительным, чем мы ожидали", — цитируют в банке сообщение агентства.

Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР, член правления Дмитрий Ладиков-Роев отметил, что говорить о негативном влиянии развивающегося экономического кризиса на портфель банка сейчас преждевременно. "ЕАБР проводит стресс-тестирование своего портфеля и регулярно мониторит исполнение обязательств своих клиентов. При этом S&P не учитывает в своих расчетах капитал до востребования в объеме 5,5 миллиарда долларов, который был сформирован акционерами ЕАБР для обеспечения его текущих и будущих обязательств перед кредиторами и инвесторами", — сказал он.

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Участвуют в ЕАБР также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.