МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В России число граждан, отказывающихся платить по кредитам из-за потери работы, выросло из-за ситуации с пандемией COVID в стране. Как пишет РБК, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что в прошлом году отсутствием работы объясняли неплатежи по кредитам 18% клиентов банков, то в апреле текущего 2020 года их число достигло 30%.

Доля россиян, кто свою неспособность платить по долгам объясняет общим падением доходов, выросла на десять процентных пунктов и составила 40%.

"Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках", — рассказал изданию президент НАПКА Эльман Мехтиев.

По его словам, режим самоизоляции привел к тому, что допускать просрочки по кредитным платежам стали даже те заемщики, которые раньше всегда платили вовремя.

Издание получило подтверждение от крупных банков этих слов: платежная дисциплина российских заемщиков ухудшилась.

"На текущий момент большое количество клиентов действительно связывает нарушения по оплате кредитов с пандемией. В основном в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту называют потерю работы или сокращение дохода",- рассказал изданию представитель Сбербанка.

ВТБ сообщил, что доля должников, ссылающихся на отсутствие работы из-за режима самоизоляции, выросла по сравнению с предыдущими месяцами на 20-50%.

Промсвязьбанк отмечает, что каждый седьмой клиент банка — из числа тех, кто уже допустил просрочку и связывает свои проблемы с падением доходов на фоне пандемии.