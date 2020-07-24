МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Сбербанк не фиксирует массовых жалоб клиентов на случаи, когда мошенникам удается выведать у них реквизиты карт и пароли, а затем зарегистрироваться в мобильном приложении банка и подключить новые услуги или активировать бесконтактные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Несколько клиентов банка на различных ресурсах жаловались на кражи денег со своих карт через мобильное приложение в обход защитного кода, который приходит на телефон для подтверждения операции, писали ранее в пятницу СМИ.

"Сбербанк надежен и обеспечивает безопасность операций клиентов с помощью целого ряда технологий. Помимо фрод-мониторинга, банк использует одноразовые пароли для подтверждения рисковых операций. Например, при онлайн-покупках по банковским картам подтверждение с помощью пароля требуется при каждой операции", — прокомментировали в банке.

Однако в Сбербанке отметили, что клиенты нередко пренебрегают требованиями кибербезопасности и разглашают мошенникам реквизиты карт и пароли, что дает возможность злоумышленникам не только совершать операции от имени клиентов, но и подключать новые услуги, активировать бесконтактные платежи и регистрироваться в мобильном приложении "Сбербанк онлайн". "Важно отметить, что мы не фиксируем массовых жалоб на инциденты подобного рода", — подчеркнули в кредитной организации.