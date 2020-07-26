МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — растет в воскресенье и впервые со 2 июня поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, по состоянию на 22.47 мск биткоин растет в цене на 2,09%, достигая 9892 долларов.

Ранее в ходе торгов воскресенья цена криптовалюты впервые превысила отметку в 10 тысяч долларов.