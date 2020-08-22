МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Клиенты Сбербанка в субботу могли испытывать трудности при использовании мобильного приложения банка, в настоящее время сбой устранен, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сегодня в приложении "Сбербанк Онлайн" могли наблюдаться сбои: некоторое время не отображалась информация о картах и вкладах. Специалисты оперативно решили проблему. Сейчас всё работает как надо", — сказано в сообщении в Telegram-канале банка.

Накануне в "Сбербанк онлайн" также наблюдался сбой — некоторые пользователи не могли войти в систему, также были проблемы с работой банкоматов и проведением онлайн-платежей. В банке объяснили это техническими трудностями.