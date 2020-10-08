БИШКЕК, 8 окт — ПРАЙМ. Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам возобновить деятельность, но в ограниченном варианте, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе финансового регулятора.

"Национальный банк Кыргызской Республики для обеспечения населения основными видами банковских услуг рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям (далее – финансовые организации) возобновить свою деятельность с 8 октября 2020 года", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, финансовые организации продолжат деятельность по предоставлению населению основных видов банковских услуг и осуществлению платежных и переводных операций только по национальным платежным системам. Будут приняты меры по обеспечению бесперебойности и безопасности при проведении безналичных платежей и переводов внутри страны, работы онлайн-услуг и банкоматов, POS-терминалов и платежных терминалов.

Как уточняется, "осуществление платежей по международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи (за пределы страны), приостановлено до принятия соответствующего решения Национального банка".

"В целях создания условий для своевременного получения заработной платы, пенсий, пособий, а также обеспечения населения наличными деньгами и, учитывая сложившуюся ситуацию в стране, финансовым организациям рекомендуется определить время работы с 09.00 до 15.00 часов (6.00-12.00 мск)", — подчеркнули в пресс-службе.

В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента.