МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков в РФ в ноябре уменьшилось на 9 баллов по сравнению с октябрем, показав снижение впервые за несколько месяцев, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Больше половины заемщиков в России допускали просрочку по кредиту

При этом сильнее всего средний ПКР сократился у держателей кредитных карт (на 12 баллов), а также у заемщиков с потребительскими кредитами (на 4 балла). Для заемщиков с обеспеченными кредитами (ипотека и автокредиты) снижение за месяц составило 3 балла.

Как отмечают в бюро, до падения ПКР в ноябре 2020 года многие месяцы данный показатель стабильно рос. Вместе с тем, по мере окончания периода кредитных каникул для многих граждан среднее значение рейтинга начало снижаться.

"Снижение персонального кредитного рейтинга заемщиков, прежде всего, в сегменте кредитных карт, связано, на наш взгляд, с окончанием в октябре-ноябре кредитных каникул у тех граждан, которые выходили на них в апреле-мае текущего года. При этом для граждан, которые в последние полгода столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты (и, в особенности, кредитные карты) стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня домохозяйств в условиях вероятных кассовых разрывов. Это вынуждает банки внимательней обычного относиться к заемщикам с необеспеченными кредитами, предвидя возможный рост объема "плохих" долгов", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Эксперт назвал способ узнать, почему банк отказал вам в кредите

В этих условиях НБКИ рекомендует гражданам, собирающимся запрашивать новые кредиты или рефинансировать имеющиеся, уделять большее внимание своему ПКР для получения лучших условий от банков.

Самая существенная динамика снижения ПКР в ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была отмечена в Республике Крым (-30 баллов), Севастополе (-28 баллов), Ярославской (-10 баллов), Мурманской (-10 баллов) и Московской (-10 баллов) областях, а также в Москве (-10 баллов).