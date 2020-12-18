МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Большинство россиян (53%)обычно читают кредитный договор перед подписанием и обращаются за консультацией к сотрудникам, если что-то непонятно, а 7% — вообще не читают договор. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

15% респондентов обращаются за помощью к другим людям.

Вообще не читали договор 7% опрошенных, еще 10% — подписывали документ, несмотря на непонятные пункты в нем.

Отмечается, что при этом половина респондентов, кто брал кредиты, заявили, что не оценивают предложения от разных банков: им достаточно одного.

По мнению экспертов, в таком случае россияне рискуют взять кредит на самых невыгодных для себя условиях.

39% участников исследования при оформлении кредита не изучали предложения других организаций, 9% заявили, что других предложений у них не было вовсе.

Издание пишет, что в такой ситуации больше всего рискуют потерять деньги при кредитовании люди без высшего образования, с низким достатком, а также безработные, рабочие и обслуживающий персонал. Внимательнее относятся к кредитам и документам для получения кредита люди с высшим образованием и стабильным доходом, в том числе — руководители, квалифицированные специалисты и владельцы собственного бизнеса.