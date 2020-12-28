МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. новый способ обмана россиян разработали мошенники в преддверии Нового года. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли, они разработали новый способ обмана клиентов банков. Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Преступники под видом сотрудников банков звонят гражданам и предлагают открыть ссылку, которая, по их словам, содержит информацию о выгодных вкладах. В процессе перехода по ссылке клиенты кредитных организаций передают преступникам логин и пароль от своего личного кабинета в банке.

На эту схему мошенничества, пишет издание, начали жаловаться клиенты сразу нескольких крупных российских банков.

Как рассказал один из собеседников, злоумышленники звонят россиянам и, представляясь сотрудниками банка, рассказывают о якобы только что появившемся новом валютном вкладе с повышенной ставкой, которого еще нет на сайте, но который уже можно открыть, если пройти по ссылке, которую пришлет "сотрудник".

Издание не уточняет, попытался ли кто-то из клиентов банка воспользоваться таким "предложением".

"Клиент банка, получивший подобный звонок, с которым удалось пообщаться "Ъ", сам перезвонил в кредитную организацию, заподозрив неладное", — пишет "Ъ".

Как прокомментировал изданию управляющий компании RTM Group Евгений Царев, суть новой схемы мошенников состоит в том, что жертве присылают ссылку на сайт, который очень похож на страницу входа в личный кабинет в конкретном банке.

Клиент вводит там свои логин и пароль от личного кабинета. Эти важные персональные данные тут же становятся известны преступникам: после этого они похищают деньги со счета.

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