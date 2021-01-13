МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские банки начали выдавать малому и среднему бизнесу кредиты по сниженной ставке — не выше 7% — в рамках скорректированной программы льготного кредитования, сообщило в среду Минэкономразвития РФ со ссылкой на замглавы ведомства Татьяну Илюшникову. Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого бизнеса

Уточняется, что российские кредитные организации начали выдачу первых кредитов МСП по сниженной ставке 12 января. Илюшникова пояснила, что максимальная конечная ставка для заемщиков определяется исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора, плюс не более чем 2,75%.

"С учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту сейчас будет составлять 7%", — указала она. Как отмечается в сообщении, сейчас среднерыночная ставка по кредитам со сроком более одного года составляет 8,17%.

Планируется, что малый и средний бизнес в 2021 году получит 700 миллиардов рублей кредитов по льготной ставке в рамках нацпроекта МСП. Среди приоритетных отраслей, на которые направлена программа, министерство назвало сельское хозяйство, туризм, строительство, водоснабжение, образование, деятельность в области здравоохранения, культуры, спорта – всего более 20 отраслей.

"Корректировка программы, в первую очередь, направлена на снижение кредитной нагрузки на предпринимателей. Надеемся, что бизнес будет активно пользоваться такими кредитами как для поддержки текущей деятельности, так и для запуска инвестиционных проектов", — добавила замглавы Минэкономразвития.

В 2020 году в рамках программы льготного кредитования было заключено свыше 17 тысяч кредитных соглашений на общую сумму более 1 триллиона рублей, было выдано более 900 миллиардов рублей.