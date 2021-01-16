МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год объем денежных средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 1,2 триллиона рублей, или на 41,2%, пишет РБК со ссылкой на отчетность банка по данным на 1 января 2021 года.

Поясняется, что речь идет не о депозитных счетах, а о накопительных, карточных и других видах счетов. "Сбер" показал быстрый способ провериться на COVID-19

Как прокомментировал аналитик банка БКФ Максим Осадчий, это рекордный рост средств на счетах Россиян в Сбербанке как минимум с 2008 года. Представитель Сбербанка также подтвердил рекордное привлечение.

Что касается валютных счетов физлиц в Сбербанке, то они выросли на $2,8 миллиарда или на 55,3%.

Всего сбережения россиян выросли на 1,6 триллиона рублей и $0,5 миллиарда. заявил представитель Сбербанка.

Приток средств на счета в Сбербанке сопровождался оттоком средств с депозитов. За прошлый год срочные рублевые вклады физлиц сократились на 132,2 миллиарда рублей. В прошлый раз отток был зафиксирован в 2014 году. Валютные депозиты сократились на $2,3 миллиарда, больше, чем в 2019 году, но меньше, чем в 2018-м.

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