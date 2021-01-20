2021-01-20T09:49:40+03:00
2021-01-20T09:49:40+03:00
2021-01-20T09:49:40+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210120/832848357.html
Банк "Траст" подал иск к Мамуту на сумму более миллиарда рублей
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк непрофильных активов "Траст" подал иск к российскому бизнесмену Александру Мамуту из-за невыплаты принадлежащим ему бизнесом процентов по кредитам на сумму более 1 миллиарда... ПРАЙМ, 20.01.2021
кредит, александр мамут, банк траст, новости, бизнес, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83284/83/832848304.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/83/832848304.jpg
https://1prime.ru/images/83284/83/832848303.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/83/832848303.jpg
https://1prime.ru/images/83284/83/832848300.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/83/832848300.jpg
https://1prime.ru/banks/20210120/832847448.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" подал иск к российскому бизнесмену Александру Мамуту из-за невыплаты принадлежащим ему бизнесом процентов по кредитам на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
По данным "Траста", общий долг компаний Мамута перед ним составляет порядка 23 миллиардов рублей, при этом основу долга формирует кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и "Синема Парк" составляют порядка 19 миллиардов рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года.
"Иск связан с невыплатой процентов на более, чем 1 миллиард рублей. Иск подан непосредственно к Александру Мамуту как к поручителю. "Траст" намеренно не подает иск к компании, чтоб не останавливать ее работу", — рассказали в "Трасте".
В пресс-службе отметили, что банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось. При этом, несмотря на просрочку, понимая всю сложную ситуацию с кинобизнесом, на всё время переговоров банк не реализовывал процедуру банкротства, напомнили в "Трасте".