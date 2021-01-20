МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" подал иск к российскому бизнесмену Александру Мамуту из-за невыплаты принадлежащим ему бизнесом процентов по кредитам на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Сбербанк выдал первый кредит по программе "Дальневосточная ипотека"

По данным "Траста", общий долг компаний Мамута перед ним составляет порядка 23 миллиардов рублей, при этом основу долга формирует кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и "Синема Парк" составляют порядка 19 миллиардов рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года.

"Иск связан с невыплатой процентов на более, чем 1 миллиард рублей. Иск подан непосредственно к Александру Мамуту как к поручителю. "Траст" намеренно не подает иск к компании, чтоб не останавливать ее работу", — рассказали в "Трасте".

В пресс-службе отметили, что банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось. При этом, несмотря на просрочку, понимая всю сложную ситуацию с кинобизнесом, на всё время переговоров банк не реализовывал процедуру банкротства, напомнили в "Трасте".