МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российские банки в ушедшем году выдали 14,57 миллиона потребительских кредитов, что на 25,9% меньше результата годом ранее, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банки резко сократили одобрение кредитов

"По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2020 году было выдано 14,57 миллиона потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом (19,68 миллиона ссуд)", — подсчитали аналитики.

При этом в декабре было выдано 1,47 миллиона потребительских кредитов, что на 24,7% меньше, чем годом ранее. Выдача потребкредитов в четвертом квартале прошлого года также показала отрицательную динамику, было выдано на 24,9% кредитов меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По данным экспертов, наибольшее количество потребкредитов в 2020 году было выдано в Москве (711,2 тысячи ссуд), Московской области (632,5 тысячи), Краснодарском крае (553,9 тысячи), а также в Башкирии (502 тысячи ссуд) и Свердловской области (478,8 тысячи ссуд). Европейские банки могут столкнуться с ростом просроченных кредитов

Кроме того, аналитики зафиксировали снижение выдачи потребительских кредитов во всех субъектах РФ. А самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов в прошлом году по сравнению с годом ранее продемонстрировали Ставропольский край (-32,7%), Тюменская (-30,6%) и Ростовская (-29,5%) области, а также Приморский (-29,4%) и Алтайский (-28,8%) края. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 21,2% и 24% соответственно.

"Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется", — заключил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.