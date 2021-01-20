МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Банк России в ближайшие два года проработает вопрос о количественном ограничении выдач банками необеспеченных потребкредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора. Центробанк расширит меры защиты потребителей финансовых услуг

"Дорожная карта на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности, необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки", — сказано в релизе.

Банк России в среду опубликовал дорожную карту по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки и по организации регулирования ЦБ деятельности финансовых организаций в части применения ими показателя долговой нагрузки заемщика – физического лица на 2021–2022 годы.

Согласно информации из дорожной карты, регулятор в четвертом квартале 2021 года планирует рассмотреть вопрос о необходимости разработки и внедрения нового макропруденциального инструментария. Для этого ЦБ намерен опубликовать консультативный доклад по вопросу целесообразности расширения этого инструментария. Банки на четверть сократили выдачу потребительских кредитов в 2020 году

В результате регулятор намерен собрать и проанализировать предложения банковского сообщества и микрофинансового рынка о целесообразности введения ограничений на выдачу отдельных видов кредитов и займов на законодательном уровне.

Банк России в 2019 году впервые опубликовал дорожную карту по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), в которой впервые заявлял о намерении законодательно закрепить за собой полномочия по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов при превышении установленного ЦБ предельного значения ПДН.

Российские банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.