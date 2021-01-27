МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банк России 27 января выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец", сообщается на сайте регулятора. Центробанк хочет разрешить покупку криптоактивов только после теста

Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 грамма, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. Тираж монеты — до 500 тысяч штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", год выпуска, номинал, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.