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Банк России выпускает инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
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Банк России 27 января выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец", сообщается на сайте регулятора. Золотая монета номиналом 50 рублей (масса... ПРАЙМ, 27.01.2021
редкие монеты, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Банк России 27 января выпускает в обращение инвестиционную золотую монету "Георгий Победоносец", сообщается на сайте регулятора.
Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 грамма, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. Тираж монеты — до 500 тысяч штук.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", год выпуска, номинал, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.