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Правительство выдвинуло кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка
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Кабмин РФ выдвинул в набсовет Сбербанка зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Максима Орешкина и советника... ПРАЙМ, 27.01.2021
сбербанк, набсовет, правительство рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Кабмин РФ выдвинул в набсовет Сбербанка зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Максима Орешкина и советника председателя ЦБ Сергея Игнатьева, входящих в действующий состав, говорится в распоряжении правительства.
При этом в число кандидатов не вошел замглавы Минфина Владимир Колычев, являющий сейчас членом совета.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" согласно приложению… Чернышенко Д.Н. — заместитель председателя правительства РФ, Силуанов А.Г. — министр финансов, Орешкин. М.С. — помощник президента РФ, Игнатьев С.М. — советник председателя Центрального банка", — говорится в документе.
Силуанов возглавляет действующий состав набсовета.