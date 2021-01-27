МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Кабмин РФ выдвинул в набсовет Сбербанка зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Максима Орешкина и советника председателя ЦБ Сергея Игнатьева, входящих в действующий состав, говорится в распоряжении правительства. Сбер назвали крупным конкурентом Google и Amazon

При этом в число кандидатов не вошел замглавы Минфина Владимир Колычев, являющий сейчас членом совета.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" согласно приложению… Чернышенко Д.Н. — заместитель председателя правительства РФ, Силуанов А.Г. — министр финансов, Орешкин. М.С. — помощник президента РФ, Игнатьев С.М. — советник председателя Центрального банка", — говорится в документе.

Силуанов возглавляет действующий состав набсовета.