МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его кредитная организация является самой атакуемой хакерами в Европе. Греф рассказал о набирающей популярность уловке телефонных мошенников

"Мы очень много времени уделяли созданию центра кибербезопасности, и на сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий", — заявил банкир, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

По его словам, не было допущено ни одного проникновения в системы банка.

"Более того на 97% защищаем наших граждан от хакеров, когда даже они убедили наших граждан сделать перевод. Человек сам переводит деньги преступнику. Так вот в 97% случаев наши алгоритмы это распознают, останавливают эти транзакции, связываются с человеком, и человек подтверждает, что он делал эту транзакцию, а мы ему говорим, что это был мошенник", — отметил Греф.