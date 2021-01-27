2021-01-27T15:21:46+03:00
2021-01-27T15:21:46+03:00
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Греф назвал Сбербанк самой популярной в Европе мишенью хакеров
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его кредитная организация является самой атакуемой хакерами в Европе. "Мы очень много времени уделяли созданию центра кибербезопасности, и... ПРАЙМ, 27.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его кредитная организация является самой атакуемой хакерами в Европе.
"Мы очень много времени уделяли созданию центра кибербезопасности, и на сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий", — заявил банкир, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
По его словам, не было допущено ни одного проникновения в системы банка.
"Более того на 97% защищаем наших граждан от хакеров, когда даже они убедили наших граждан сделать перевод. Человек сам переводит деньги преступнику. Так вот в 97% случаев наши алгоритмы это распознают, останавливают эти транзакции, связываются с человеком, и человек подтверждает, что он делал эту транзакцию, а мы ему говорим, что это был мошенник", — отметил Греф.