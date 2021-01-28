МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российские банки нарастили в 2020 году розничное кредитование на 13,5%, корпоративные ссуды — на 9,9%, говорится в обзоре ЦБ. Чистая прибыль российских банков снизилась на 6%

"В целом за 2020 год прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в 2 раза выше, чем за 2019 год (5,8%). Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перенести острую фазу кризиса, предоставив ресурсы тогда, когда они были наиболее необходимы", — пишет регулятор. Отмечается, что в декабре корпоративные кредиты выросли на 281 миллиард рублей или на 0,6%, при этом прирост был обеспечен системно значимыми кредитными организациями.

Согласно данным регулятора, розничное кредитование по итогам прошлого года выросло на 13,5%, при этом в декабре рост был ниже, чем в предыдущие месяцы — всего 1,2% с корректировкой на секьюритизацию.

По данным ЦБ, по итогам года корпоративный кредитный портфель достиг 44,8 триллиона рублей, а розничный впервые превысил 20 триллионов рублей.

По итогам 2020 года рост ипотечного портфеля с корректировкой на секьюритизацию составил 24,8%, это стало максимальным темпом роста с 2014 года. В то же время потребкредиты выросли в прошлом году лишь на 9,2%, что стало минимальным приростом с 2016 года — тогда данный сегмент показал спад в 3%.

"Очевидно, что из-за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили долю одобряемых кредитов, но и население, вероятно, тоже осторожнее брало новые потребительские кредиты, не будучи уверенным в сохранении уровня доходов и, как следствие, возможности обслуживать долги", — прокомментировал регулятор результаты сегмента потребкредитования. Центробанк не видит рисков в наращивании банковских резервов

Значительного ухудшения качества кредитов в 2020 году не произошло, имеющиеся у российских банков "плохие" кредиты покрыты резервами и большого риска не представляют, говорится в обзоре ЦБ.

"В целом в 2020 году, вопреки опасениям, значительного ухудшения качества кредитов не произошло", — пишет ЦБ.

Так, на конец ноября доля "плохих" корпоративных кредитов снизилась до 10,1% с 11% на начало прошлого года, в основном за счет роста портфеля. В сегменте необеспеченных потребительских кредитов доля неработающих кредитов с просрочкой дольше 90 дней выросла до 9% с 7,5%, а в ипотечном портфеле – осталась на уровне 1,4%.

"В то же время эти проблемные кредиты не представляют большого риска, поскольку они надежно покрыты резервами: корпоративные кредиты – на 74%, а с учетом всех резервов по портфелю – на 97%; розничные – на 88 и 110% соответственно", — добавил регулятор.

ВКЛАДЫ

Объем средств компаний в российских банках в 2020 году увеличился на 15,9%, при этом средства россиян росли темпами вдвое меньше прошлогодних — всего на 4,2% из-за спроса на наличные и интереса к альтернативным инструментам сбережения, сообщает ЦБ РФ. Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

"С начала года прирост средств компаний оказался значительным: 15,9% (в 2019 году — 7%)", — сказано в документе. Отмечается, что средства юридических лиц показали ощутимый рост и в декабре — на 1,4 триллиона рублей, или на 4,4%. При этом выросли как рублевые остатки — на 4,2%, так и валютные — на 4,9%.

Существенный приток в декабре показали и средства физических лиц на фоне выплат премий и социальных платежей в конце года. "Всего с начала года прирост средств физических лиц составил 4,2%, что существенно ниже, чем в 2019 году (9,7%), из‑за снятия наличных денег в острую фазу пандемии, а также ухода в альтернативные инструменты на фоне снизившейся доходности вкладов", — добавили в ЦБ.

Счета эскроу, которые характеризуют вложения населения в недвижимость, в декабре пополнились на 171 миллиард рублей, а с начала года — более чем на 1 триллион рублей на фоне активных продаж квартир на первичном рынке, поддерживаемом в том числе ипотечным кредитованием.

Поскольку притоки на счетах компаний и населения в декабре были обусловлены в значительной степени бюджетными расходами, не удивительно, что одновременно сократились государственные средства в банках на 2,3 триллиона рублей, или на 36,1%, пишет ЦБ. Всего же с начала года государственные средства выросли на 7,5%, что соответствует динамике 2019 года.