Банк России ожидает роста числа "плохих" кредитов по итогам 2020 года
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Около 20-30% кредитов, реструктурированных российскими банками в 2020 году, могут стать "плохими", кредитным организациям придется досоздавать резервы в объеме до 2% портфеля, говорится в обзоре ЦБ.
"Всего с конца марта было реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 триллиона рублей (10% портфеля). По части тех кредитов, где заемщики не смогут восстановить финансовое положение (по оценке, 20-30% реструктурированных кредитов, или соответственно 2–3% общего кредитного портфеля), банкам придется постепенно досоздавать резервы. С учетом уже созданных резервов по этим кредитам, объем дорезервирования может составить до 2% кредитного портфеля", — считает регулятор.
При этом в Банке России подчеркнули, что такие объемы досоздания резервов посильны для банковского сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала.
Ранее в четверг ЦБ сообщил, что чистая прибыль российских банков по итогам прошлого года снизилась на 6% — до 1,6 триллиона рублей. При этом портфель розничных кредитов за год вырос на 13,5%, впервые превысив 20 триллионов рублей, а корпоративные ссуды — на 9,9%, до 44,8 триллиона рублей.
https://1prime.ru/banks/20210128/832915103.html