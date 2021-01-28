МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Около 20-30% кредитов, реструктурированных российскими банками в 2020 году, могут стать "плохими", кредитным организациям придется досоздавать резервы в объеме до 2% портфеля, говорится в обзоре ЦБ. Банки нарастили кредитование россиян на 13,5%, компаний - на 9,9%

"Всего с конца марта было реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 триллиона рублей (10% портфеля). По части тех кредитов, где заемщики не смогут восстановить финансовое положение (по оценке, 20-30% реструктурированных кредитов, или соответственно 2–3% общего кредитного портфеля), банкам придется постепенно досоздавать резервы. С учетом уже созданных резервов по этим кредитам, объем дорезервирования может составить до 2% кредитного портфеля", — считает регулятор.

При этом в Банке России подчеркнули, что такие объемы досоздания резервов посильны для банковского сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала.

Ранее в четверг ЦБ сообщил, что чистая прибыль российских банков по итогам прошлого года снизилась на 6% — до 1,6 триллиона рублей. При этом портфель розничных кредитов за год вырос на 13,5%, впервые превысив 20 триллионов рублей, а корпоративные ссуды — на 9,9%, до 44,8 триллиона рублей.