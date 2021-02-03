МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Заёмщики в России в среднем имеют долги более чем по одному кредиту, говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка по анализу динамики долговой нагрузки населения. Банк России не планирует в ближайшее время ужесточать выдачу ипотеки

"Заемщики в среднем имеют задолженность более чем по одному кредиту (займу), что указывает на важность расчета показателя долговой нагрузки при выдаче кредита (займа)", — сказано в материалах.

"Среднее количество кредитов (займов), приходящихся на одного банковского заемщика, составляет 1,90 единицы на 1 октября, на заемщика МФО – 2,95 единицы, что несколько ниже, чем на 1 апреля (1,91 и 2,99 единицы соответственно)", — посчитали в ЦБ.

Вместе с тем в регуляторе указали, что качество кредитных портфелей банков и МФО остается устойчивым, в том числе благодаря проведенным реструктуризациям задолженности. Качество обслуживания долга вновь приходящими в сегмент розничного кредитования заемщиками даже несколько повысилось в втором квартале в связи с ужесточением кредиторами стандартов кредитования. Центробанк позитивно оценил ситуацию с госдолгом России

Улучшение качества вновь выданных кредитов, особенно в сегменте МФО, также может быть связано с поддержкой доходов населения государственными социальными выплатами и с общим снижением расходов заемщиков на товары и услуги. "В целом в портфеле МФО сохраняется высокий уровень просроченной задолженности – в основном за счет клиентов, имеющих более двух займов и только займы МФО", — указали при этом в ЦБ.

Российские банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.