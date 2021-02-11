МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Иностранцы в России стали постепенно восстанавливать уровень своих трат в начале 2021 года по отношению к январю-февралю прошлого 2020 года, когда по всему миру началась пандемия коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные банков.

Так как границы все еще закрыты для большинства иностранцев, желающих попасть в России, в страну все-таки начали возвращаться студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты.

Итак, по данным Сбербанка, общее падение трат иностранцев в январе текущего 2021 года в годовом выражении составило 15%. На пике обвала — в апреле 2020 года — падение трат достигало 74%.

По данным ВТБ, в этом январе наблюдался рост расходов на 11% в сравнении с прошлым январем. Это 2,4 миллиарда рублей.

Эквайринговая сеть "Русского стандарта" заявляет о снижении общей суммы операций по иностранным картам на 54% относительно аналогичного периода в 2020 году.

Всего в 2020 году траты иностранцев через эквайринговую сеть Сбербанка сократились на 45% (по отношению к 2019 году).