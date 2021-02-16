МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе выдали 1,15 миллиона потребительских кредитов, что меньше январского результата в прошлом году на 11,3%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Минфин объяснил, зачем банки навязывают россиянам сложные инвестпродукты

"В январе 2021 года было выдано 1,15 миллиона потребительских кредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020 года – 1,30 миллиона ссуд)", — подсчитали аналитики.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (58,1 тысячи ссуд), Московской области (51,8 тысячи), Краснодарском крае (44,4 тысячи), Башкирии (41 тысяча) Татарстане (38,9 тысячи), а также в Свердловской области (37 тысяч) и Санкт-Петербурге (35,3 тысячи).

При этом эксперты зафиксировали снижение выдачи потребительских кредитов во всех субъектах РФ, а самую серьезную динамику сокращения в годовом выражении продемонстрировали Приморский край (-19,9%), Тюменская область (-16%), Ханты-Мансийский АО — Югра (-15,2%), а также Саратовская (-14,9%) и Свердловская (-14,6%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 4,9% и 5,9% соответственно.

"Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась довольно значительно… Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется", — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.