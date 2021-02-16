МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Центральный банк России (ЦБ) дал рекомендации кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новые методические рекомендации Банка России, согласованные с Росфинмониторингом.

Дело в том, что ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону "Об исполнительном производстве", даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию. ЦБ оценил, насколько банки готовы к кибератакам

КАК ЖЕ ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ БАНКАМ?

Его рекомендации распространяются на банки, которые обслуживают и должников (отправителей денег), и взыскателей (получателей).

Банк, получивший сомнительный исполнительный лист, должен будет маркировать денежный перевод по нему — указать в реквизитах особый код транзакции и описание. Такая же информация должна передаваться в Росфинмониторинг. Кроме того, участник рынка должен "незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств — взыскателя", — говорится в материалах ЦБ. Передача данных может идти по электронной почте, телефону или другому каналу, но с соблюдением банковской тайны.

Банкам, где обслуживаются получатели денег по исполнительным листам, ЦБ предложил принимать во внимание сведения от коллег. В частности, руководствоваться более ранними рекомендациями по снижению операционных рисков и отказывать таким клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если в течение года в банк поступит два подобных "сигнала" из других кредитных организациях, он сможет расторгнуть договор обслуживания с клиентом.