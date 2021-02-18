МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банк России продолжит следить за потребкредитованием, при признаках перегрева примет меры, чтобы не допустить роста закредитованности граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Набиуллина высказалась за сворачивание льготной ипотеки

"Мы будем отслеживать ситуацию на рынке необеспеченного потребительского кредитования, которое активно восстанавливается… Если будут появляться признаки будущего перегрева, то мы в этом году уже можем прийти к увеличению надбавок по вновь выдаваемым потребительским кредитам, чтобы не допустить неадекватного динамике доходов роста закредитованности граждан", — сообщила глава ЦБ.

Кроме того, ЦБ предлагает включать в расчет полной стоимости потребкредитов все дополнительные услуги, чтобы банки не практиковали высокие скрытые комиссии.

"Высокие скрытые комиссии по потребкредитам. В условиях низких ставок банки ищут не лучший способ увеличить процентный доход, некоторые прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии. Их величина может достигать до 50% от стоимости кредита", — сказала она, выступая на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

Набиуллина подчеркнула, что в таких условиях заемщики часто не понимают, во сколько им реально обойдется кредит. "Поэтому мы предлагаем новый подход к расчету ПСК (полная стоимость кредита — ред.) Надеемся, что тоже получим поддержку законодателей. Новый подход предлагает включение в расчет всех дополнительных услуг и страховок, согласие на которые дал заемщик", — пояснила глава ЦБ.