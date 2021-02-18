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https://1prime.ru/banks/20210218/833072271.html
Центробанк разрешит банкам распустить буфер по необеспеченным кредитам
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ЦБ РФ с 1 июля намерен разрешить банкам распустить буфер по потребительским кредитам, сумма высвобожденного капитала может превысить 100 миллиардов рублей, заявила глава... ПРАЙМ, 18.02.2021
кредиты, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 1 июля намерен разрешить банкам распустить буфер по потребительским кредитам, сумма высвобожденного капитала может превысить 100 миллиардов рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Несмотря на восстановительный тренд, отголоски коронавируса будут сопровождать экономику и банки еще какое-то время. И поэтому, чтобы банки могли продолжать кредитование, мы собираемся с первого июля частично распустить буфер по необеспеченным кредитам. Конкретно объем спускаемого буфера будет определен в ближайшие месяцы, после того, как мы уточним оценку потерь по кредитам. Наша предварительная оценка показывает, что в целом по банковской системе буфер может быть распущен на сумму больше 100 миллиардов рублей", — сказала Набиуллина.