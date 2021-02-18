МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 1 июля намерен разрешить банкам распустить буфер по потребительским кредитам, сумма высвобожденного капитала может превысить 100 миллиардов рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Набиуллина рассказала о новых рисках для вкладчиков

"Несмотря на восстановительный тренд, отголоски коронавируса будут сопровождать экономику и банки еще какое-то время. И поэтому, чтобы банки могли продолжать кредитование, мы собираемся с первого июля частично распустить буфер по необеспеченным кредитам. Конкретно объем спускаемого буфера будет определен в ближайшие месяцы, после того, как мы уточним оценку потерь по кредитам. Наша предварительная оценка показывает, что в целом по банковской системе буфер может быть распущен на сумму больше 100 миллиардов рублей", — сказала Набиуллина.