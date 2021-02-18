МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пик реструктуризации кредитов в России пройден, однако около 20-30% реструктурированных кредитов или 2-3% портфеля могут стать проблемными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о новых рисках для вкладчиков

"Реструктуризации на фоне накопленного запаса прочности, накопленного в предыдущие периоды, это защищает банковскую систему от того, чтобы кризис прошлого года стал проблемой для финансовой системы в будущем. Пик реструктуризации, на наш взгляд, уже прошел, и с начала пандемии банки реструктурировали приблизительно 10% своего кредитного портфеля, что немало", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

"По оценкам самих банков, до трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными, называют 20-30%, проблемными могут стать 2-3% всего кредитного портфеля", — уточнила Набиуллина.

При этом у большинства банков доходы позволяют сделать резервы без необходимости тратить капитал, а также запас капитала во всем банковском секторе значительный.

"С точки зрения банковской системы в целом, мы здесь проблем не видим, есть конечно неравномерность и со стороны распределения капитала, и доходов, и со стороны того, как будут формироваться проблемные кредиты на балансах банков", — заключила глава ЦБ.