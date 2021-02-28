МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. С конца апреля владельцы техники Apple смогут подключить карты "Мир" к мобильному кошельку Apple Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который платежная система разослала кредитным организациям. Данную информацию изданию подтвердили и два источника на платежном рынке. С 1 марта будет расширено действие карт "Мир"

27 апреля национальная платежная система "Мир" предоставит банкам возможность добавлять карты в сервис бесконтактной оплаты. Владельцы техники Apple смогут с конца апреля подключить карты "Мир" к мобильному кошельку Apple Pay. Пока же карту "Мир" можно привязывать только к смартфонам на операционной системе Android через Samsung Pay и Mir Pay.

"ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей. <…> Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", — сообщается в документе.

По мнению главы правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, отсутствие возможности добавлять карты "Мир" в Apple Pay делало эту платежную систему неконкурентоспособной по сравнению с международными системами Visa и Mastercard. "Apple Pay может повысить число активных пользователей карты "Мир", которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным. Однако на взрывной рост числа держателей карты "Мир" рассчитывать не стоит", — считает она.