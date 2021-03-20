МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки прогнозируют рост ставок по вкладам и кредитам на фоне решения ЦБ начать ужесточение денежно-кредитной политики, показал опрос РИА Новости. Тем не менее, озвучить собственные планы кредитные организации оказались пока не готовы: помимо политики регулятора на динамику ставок влияют и другие факторы, поэтому необходимо посмотреть, как поведет себя рынок. Сбербанк допустил рост ставок по вкладам

Банк России на последнем заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Вслед за таким решением регулятора глава Сбербанка Герман Греф заявил, что крупнейший российский банк допускает рост ставок по вкладам и кредитам.

"Рост ключевой ставки на данный момент не вполне заложен банками в текущие кредитные и депозитные ставки. Поэтому возможен рост ставок по всем банковским продуктам как в части кредитования, так и размещения средств", — соглашается руководитель казначейства Альфа-банка Артем Павлов.

По мнению зампреда правления "Абсолют банка" Антона Павлова, ставки на рынке как по вкладам, так и по кредитам вырастут на 0,25-0,5 процентного пункта. Геннадий Чаусов из "Почта-банка" полагает, что в первую очередь стоит ожидать повышения ставок по вкладам свыше года. При этом стоит учесть, что на доходность по продуктам могут повлиять не только действия ЦБ РФ в части ключевой ставки, но и изменение ситуации с ликвидностью у банков, а также другие макроэкономические факторы, напомнили в ВТБ. Названы последствия повышения ключевой ставки для экономики России

В крымском банке РНКБ, подчеркнули, что повышение ключевой ставки ЦБ создает условия для сдерживания оттока средств вкладчиков. В ближайшее время банк планирует пересмотреть ставки по вкладам. "ОТП банк" будет точечно определять возможности повышения ставок по розничным кредитам, а также рассмотрит возможность увеличения доходности вкладов.

Некоторые банки высказались более осторожно. Так, например, в "Уралсибе" на данный момент никаких решений по изменению ставок нет — банк планирует последить за движением рынка и примет решение по ситуации. В похожем ключе высказалась в Росбанке, "Русском стандарте" и "Ак Барс банке".

"Азиатско-Тихоокеанский банк" будет наблюдать за рынком вкладов и в любой момент готов отреагировать на изменение конкурентного поля, сказали в кредитной организации. В Совкомбанке заявили, что повышают ставки, исходя из конкуренции и прогнозов инфляции. Промсвязьбанк пока не планирует пересматривать условия по вкладам и кредитам.