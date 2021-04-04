МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с URA.RU заявил, что российские заемщики могут столкнуться с проблемами, если банки не примут рекомендации регулятора о продлении реструктуризации кредитов для граждан и представителей бизнеса. На сколько России хватит запасов нефти

"У заемщика возникнут проблемы. Надо будет находить деньги для того, чтобы платить кредит, или где-то в другом банке перекредитовываться", — отметил экс-министр.

По его словам, в худшем случае банки начнут возвращать деньги у заемщиков в судебном порядке.

В свою очередь президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян изданию заявил, что кредитные организации готовы пойти навстречу российским заемщикам. Он пояснил, что банки смогут продлить реструктуризации кредитов.

"Банки навстречу заемщикам идут всегда, когда видят, что заемщики достаточно ответственные", —пояснил он и напомнил, что в адрес Банка России уже было направлено предложение о продлении послаблений по банковским резервам до конца года текущего 2021 года. Война по всему финансовому фронту: рублю необходима только победа

Напомним, что ЦБ РФ ранее рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов для россиян и бизнесменов до 1 июля 2021 года. Эта программа оказалась эффективным антикризисным инструментом, заявил регулятор.

Ожидалось, что рекомендации ЦБ банкам удовлетворять обращения граждан по прошениям о реструктуризации займов перестанут действовать с 1 апреля этого года.