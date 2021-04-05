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ВТБ снизил ставку по кредитам наличными
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ВТБ с 5 апреля снижает ставку по кредитам наличными на 1 процентный пункт — до 5,4% при условии оформления страховки, сообщила пресс-служба банка. "С 5 апреля ВТБ улучшает условия... ПРАЙМ, 05.04.2021
кредиты, ставка, втб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. ВТБ с 5 апреля снижает ставку по кредитам наличными на 1 процентный пункт — до 5,4% при условии оформления страховки, сообщила пресс-служба банка.
"С 5 апреля ВТБ улучшает условия оформления кредитов наличными и рефинансирования, снижая ставки на 1 п.п. Кредит под 5,4% годовых можно оформить при условии подключения страховой программы", — говорится в сообщении.
Также банк сообщил, что до 30 апреля можно получить кредит под 5% при условии оформления заявки онлайн на сайте или в мобильном приложении.
За два первых месяца 2021 года клиенты ВТБ оформили более 204 тысяч кредитов наличными на сумму свыше 186 миллиардов рублей. Объем выдач более чем в 1,5 раза превышает результат января и февраля прошлого года. Портфель в данном сегменте впервые превысил 1,5 триллиона рублей (рост с начала года на 3,6%), проинформировали в банке.