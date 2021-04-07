МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Депутат Игорь Дивинский и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 2022 года информировать заемщика о показателе его долговой нагрузки (ПДН), а если он превышает 50%, то и о кредитных рисках, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, рассчитывать ПДН и уведомлять о нем эти организации должны будут в отношении всех потребительских кредитов и займов объемом свыше 10 тысяч рублей, а также в случае продления срока кредитования и увеличения размера среднемесячного платежа.

Одновременно вводится обязанность кредитора уведомлять заемщика в письменной форме о рисках, обусловленных высоким значением ПДН, если оно превышает 50%. Банки предложили создать стандарт для ипотеки по плавающим ставкам

В законопроекте перечислены и отдельные случаи, когда банки и МФО вправе не рассчитывать ПДН и не информировать о нем заемщика. К ним, в частности, отнесены предоставление образовательных кредитов, а также кредитов и займов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг, а военнослужащим — в рамках накопительно-ипотечной системы их жилищного обеспечения.

Законопроект разработан "в целях защиты граждан от необдуманных действий с заемными средствами", поясняют его авторы. Они обращают внимание, что анализ данных о просроченной задолженности за 2019-2020 годы указывает на то, что с ростом долговой нагрузки увеличивается вероятность неисполнения заемщиком долговых обязательств.

"Информирование потенциальных заемщиков о возможных рисках способствует принятию такими заемщиками взвешенных решений о необходимости получения потребительского кредита (займа)", — считают разработчики.

С 1 октября 2019 года нормативным актом Банка России была введена обязанность кредитных и некредитных финансовых организаций проверять наличие у гражданина обязательств по договорам при выдаче нового потребкредита.

При этом ЦБ рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям уведомлять заемщиков о рассчитанном значении ПДН, однако на законодательном уровне такая обязанность не предусмотрена.

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