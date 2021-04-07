Экономист назвал критерии надежности банка
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Чтобы среди множества банков выбрать тот, которому можно доверить свои деньги, следует ориентироваться не только на размер кредитной организации, но и знакомиться с ее отчетностью и публикациями о ней, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
Он пояснил, что сейчас есть банки с базовой и с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией – как правило, небольшие банки, которые занимают какую-то нишу в этом бизнесе, либо кредитуют новый бизнес, либо в большей степени работают с физическими лицами.
"Эти банки, в общем-то, тоже являются достаточно надежными, стабильными в своей деятельности. Как показывает практика, иногда малые, средние банки в условиях кризисных явлений могут демонстрировать даже большую стабильность, чем банки более крупные. Тем более система страхования вкладов работает достаточно эффективно, поэтому в случае каких-то проблем вы получите свои деньги", – заверил Твердохлеб.
Чтобы понимать, что собой представляет банк, нужно ориентироваться на ряд критериев.
"Надо смотреть отчетность банков, потихоньку учиться читать, понимать отчетность, то есть свидетельство стабильности работы банка. Надо следить за публикациями в прессе по поводу банков, потому что какая-то информация может просочиться. Плюс к этому, если Центробанк проверяет коммерческий банк и выносит в отношении него какие-то предписания, решения, то банк обязан такие вещи публиковать на сайте в части соответствующих ограничительных мер. Поэтому нужно в том числе внимательно смотреть за публикациями непосредственно на сайте банка", – отметил Твердохлеб.
Если условия, предлагаемые банком, слишком привлекательны, нужно быть осторожными.
"Уже старая практика, еще с 90-х годов: если банк предлагает очень выгодные условия по привлечению, надо быть внимательными, смотреть и думать, почему такие условия предлагают, насколько они соответствуют сложившимся рыночным ставкам. Если они достаточно высокие, надо быть бдительным, даже осторожным и не соваться за такими повышенными ставками. Скорее всего, за ними стоят какие-то проблемы", – предупредил эксперт.
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