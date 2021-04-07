МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Чтобы среди множества банков выбрать тот, которому можно доверить свои деньги, следует ориентироваться не только на размер кредитной организации, но и знакомиться с ее отчетностью и публикациями о ней, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Финансист научил, как отдавать деньги, чтобы их приходило больше

Он пояснил, что сейчас есть банки с базовой и с универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией – как правило, небольшие банки, которые занимают какую-то нишу в этом бизнесе, либо кредитуют новый бизнес, либо в большей степени работают с физическими лицами.

"Эти банки, в общем-то, тоже являются достаточно надежными, стабильными в своей деятельности. Как показывает практика, иногда малые, средние банки в условиях кризисных явлений могут демонстрировать даже большую стабильность, чем банки более крупные. Тем более система страхования вкладов работает достаточно эффективно, поэтому в случае каких-то проблем вы получите свои деньги", – заверил Твердохлеб.

Чтобы понимать, что собой представляет банк, нужно ориентироваться на ряд критериев. Центробанк заявил о росте числа жалоб от потребителей финансовых услуг

"Надо смотреть отчетность банков, потихоньку учиться читать, понимать отчетность, то есть свидетельство стабильности работы банка. Надо следить за публикациями в прессе по поводу банков, потому что какая-то информация может просочиться. Плюс к этому, если Центробанк проверяет коммерческий банк и выносит в отношении него какие-то предписания, решения, то банк обязан такие вещи публиковать на сайте в части соответствующих ограничительных мер. Поэтому нужно в том числе внимательно смотреть за публикациями непосредственно на сайте банка", – отметил Твердохлеб.

Если условия, предлагаемые банком, слишком привлекательны, нужно быть осторожными.

"Уже старая практика, еще с 90-х годов: если банк предлагает очень выгодные условия по привлечению, надо быть внимательными, смотреть и думать, почему такие условия предлагают, насколько они соответствуют сложившимся рыночным ставкам. Если они достаточно высокие, надо быть бдительным, даже осторожным и не соваться за такими повышенными ставками. Скорее всего, за ними стоят какие-то проблемы", – предупредил эксперт.

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