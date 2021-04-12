МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Успешность применения социальной инженерии для обмана клиентов банков объясняется, в том числе утечками персональных данных, причем в большинстве случаев они происходят не из кредитных организаций, а из торгово-сервисных предприятий, некоммерческих организаций, говорится в подготовленном Банком России обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год. Центробанк рассмотрит смягчение регулирования капитала банков

"Успешность применения методов социальной инженерии обусловлена в том числе нелегальным оборотом персональных данных, которые используются для организации массовых звонков клиентам кредитных организаций", — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что источниками таких данных в большинстве случаев являются не столько кредитные организации, сколько иные операторы — торгово-сервисные предприятия, некоммерческие организации и так далее.

"Реализовать успешную атаку несложно: достаточно иметь немного информации о клиенте кредитной организации (например, ФИО и номер телефона)", — указывается в обзоре ЦБ.