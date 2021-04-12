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2021
https://1prime.ru/banks/20210412/833444990.html
Регулятор объяснил, почему мошенникам удается обмануть клиента банка
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Успешность применения социальной инженерии для обмана клиентов банков объясняется, в том числе утечками персональных данных, причем в большинстве случаев они происходят не из... ПРАЙМ, 12.04.2021
мошенники, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Успешность применения социальной инженерии для обмана клиентов банков объясняется, в том числе утечками персональных данных, причем в большинстве случаев они происходят не из кредитных организаций, а из торгово-сервисных предприятий, некоммерческих организаций, говорится в подготовленном Банком России обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год.
"Успешность применения методов социальной инженерии обусловлена в том числе нелегальным оборотом персональных данных, которые используются для организации массовых звонков клиентам кредитных организаций", — говорится в сообщении.
Регулятор подчеркивает, что источниками таких данных в большинстве случаев являются не столько кредитные организации, сколько иные операторы — торгово-сервисные предприятия, некоммерческие организации и так далее.
"Реализовать успешную атаку несложно: достаточно иметь немного информации о клиенте кредитной организации (например, ФИО и номер телефона)", — указывается в обзоре ЦБ.