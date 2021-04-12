МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики, вместе с тем, наблюдается сокращение числа региональных банков, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Центробанк назвал основные схемы мошенников, звонящих под видом банков

"Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики в стране", — сказала парламентарий, выступая в понедельник на встрече с представителями региональных банков.

Вместе с тем она отметила, что наблюдается сокращение количества региональных банков, "на пять крупных банков приходится две трети совокупных активов". По мнению экспертов, в этом есть угроза монополизации банковской системы в целом, добавила она.

Матвиенко считает, что нужно создавать комфортные условия для работы различных банков, в которых каждый мог бы найти "свою нишу".

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