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2021
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Матвиенко заявила о снижении числа региональных банков
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Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики, вместе с тем, наблюдается сокращение числа региональных банков, заявила спикер Совфеда Валентина... ПРАЙМ, 12.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики, вместе с тем, наблюдается сокращение числа региональных банков, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономики в стране", — сказала парламентарий, выступая в понедельник на встрече с представителями региональных банков.
Вместе с тем она отметила, что наблюдается сокращение количества региональных банков, "на пять крупных банков приходится две трети совокупных активов". По мнению экспертов, в этом есть угроза монополизации банковской системы в целом, добавила она.
Матвиенко считает, что нужно создавать комфортные условия для работы различных банков, в которых каждый мог бы найти "свою нишу".
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