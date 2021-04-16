МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Центробанк РФ с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Нейва" (город Екатеринбург), говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 16 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Нейва" Общество с ограниченной ответственностью Банк "Нейва" ООО, рег. № 1293, город Екатеринбург (приказ Банка России от 16 апреля 2021 года №ОД-689)", — сказано в сообщении.

По данным рейтинга РИА Новости, банк "Нейва" на 1 февраля занимал 186-е место в российской банковской системе по размеру активов.