МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ в первом квартале 2021 года снизился на 2%, розничных — вырос на 4,4%, следует из отчетности банка по МСФО.

По состоянию на 31 марта 2021 года кредиты юрлицам составили 9,1 триллиона рублей, кредиты физлицам — 4 триллиона рублей.