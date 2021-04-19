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2021
https://1prime.ru/banks/20210419/833492027.html
ВТБ в первом квартале увеличил кредитование физлиц на 4,4%
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ в первом квартале 2021 года снизился на 2%, розничных — вырос на 4,4%, следует из отчетности банка по МСФО. По состоянию на 31 марта... ПРАЙМ, 19.04.2021
кредитование, втб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ в первом квартале 2021 года снизился на 2%, розничных — вырос на 4,4%, следует из отчетности банка по МСФО.
По состоянию на 31 марта 2021 года кредиты юрлицам составили 9,1 триллиона рублей, кредиты физлицам — 4 триллиона рублей.